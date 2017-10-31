Вищий адміністративний суд визнав законним позбавлення Боровика громадянства
"Суд прийняв постанову, якою відмовив у задоволенні позовних вимог Олександра Боровика", - повідомила адвокат Боровика Ольга Цилюрик, інформують Українські Новини.
Рішення було прийнято на засіданні у вівторок.
Захист вирішить, чи оскаржувати вердикт, після ознайомлення з його повним текстом.
За словами Цилюрик, рішення ВАСУ можна оскаржити у Верховному Суді.
Нагадаємо, в кінці квітня президент Петро Порошенко припинив громадянство Боровика через відмову здати німецький паспорт.
Боровик пройшов в Одеську міськраду від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", він очолював список партії.
З грудня 2015 по травень 2016 року Олександр Боровик був в.о. заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.
Влітку 2016 року Боровик покинув Одесу і заявив, що став головним юридичним консультантом (General Counsel) американської start-up компанії Bio-Signal Group Corp. Тоді ж він заявив, що повертатися в Україну не збирається через загрозу бути заарештованим.
Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України громадянина Німеччини Олександра Боровика 6 березня 2015 року.
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