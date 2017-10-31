Вищий адміністративний суд визнав законним позбавлення Боровика громадянства

Захист поки що не знає, чи буде оскаржувати вердикт

Вищий адміністративний суд визнав законним указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства колишнього в.о. заступника голови Одеської обладміністрації Саші Боровика.

"Суд прийняв постанову, якою відмовив у задоволенні позовних вимог Олександра Боровика", - повідомила адвокат Боровика Ольга Цилюрик, інформують Українські Новини.

Рішення було прийнято на засіданні у вівторок.

Захист вирішить, чи оскаржувати вердикт, після ознайомлення з його повним текстом.

За словами Цилюрик, рішення ВАСУ можна оскаржити у Верховному Суді.

Нагадаємо, в кінці квітня президент Петро Порошенко припинив громадянство Боровика через відмову здати німецький паспорт.

Боровик пройшов в Одеську міськраду від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", він очолював список партії.

З грудня 2015 по травень 2016 року Олександр Боровик був в.о. заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

Влітку 2016 року Боровик покинув Одесу і заявив, що став головним юридичним консультантом (General Counsel) американської start-up компанії Bio-Signal Group Corp. Тоді ж він заявив, що повертатися в Україну не збирається через загрозу бути заарештованим.

Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України громадянина Німеччини Олександра Боровика 6 березня 2015 року.