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Вищий адмінсуд поновив на посаді звільнену суддю за рішення проти євромайданівців

Це перше рішення за позовами "майданівських" суддів
Вищий адміністративний суд скасував звільнення Верховною Радою за порушення присяги судді Святошинського районного суду Києва Алли Чалої, яка ухвалювала рішення про арешт активістів Євромайдану.
Вищий адмінсуд поновив на посаді звільнену суддю за рішення проти євромайданівців Фото:procherk.info

"У понеділок, 27 березня, Вищий адміністративний суд України задовольнив позов Чалої Алли Петрівни до Верховної Ради України про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року", - повідомила представник прес-служби Вищого адмінсуду Галина Гаєвська, інформують "Українські новини".

Розглядала справу колегія суддів на чолі з Олександром Донцем.

Голова Вищого адмінсуду Олександр Нечитайло зазначив у коментарі Українським Новинам, що це перше рішення ВАСУ за  позовами "майданівських" суддів, звільнених парламентом 29 вересня 2016 року за порушення присяги.

Здебільшого Вищий адмінсуд призупинив розгляд цієї категорії справ до винесення Верховним Судом рішення щодо законності внесення подання Вищою радою юстиції про звільнення суддів, що судили євромайданівців.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року Верховна Рада після численних невдалих спроб звільнила 29 суддів за порушення присяги.

 
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