Вищий адмінсуд поновив на посаді звільнену суддю за рішення проти євромайданівців
"У понеділок, 27 березня, Вищий адміністративний суд України задовольнив позов Чалої Алли Петрівни до Верховної Ради України про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року", - повідомила представник прес-служби Вищого адмінсуду Галина Гаєвська, інформують "Українські новини".
Розглядала справу колегія суддів на чолі з Олександром Донцем.
Голова Вищого адмінсуду Олександр Нечитайло зазначив у коментарі Українським Новинам, що це перше рішення ВАСУ за позовами "майданівських" суддів, звільнених парламентом 29 вересня 2016 року за порушення присяги.
Здебільшого Вищий адмінсуд призупинив розгляд цієї категорії справ до винесення Верховним Судом рішення щодо законності внесення подання Вищою радою юстиції про звільнення суддів, що судили євромайданівців.
Нагадаємо, 29 вересня 2016 року Верховна Рада після численних невдалих спроб звільнила 29 суддів за порушення присяги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану