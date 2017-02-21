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Вищий адмінсуд визнав законним зняття недоторканності Онищенка

Депутату відмовлено в оскарженні постанови парламенту
Вищий адміністративний суд визнав законним скасування Верховною Радою недоторканності нардепа Олександра Онищенка.
Вищий адмінсуд визнав законним зняття недоторканності Онищенка Олександр Онищенко. Фото: oligarh.org.ua

"Вищий адмінсуд розглянув учора (20 лютого) позов Онищенка Олександра Романовича до Верховної Ради та Генеральної прокуратури і відмовив йому в задоволенні вимог", - повідомила представник прес-служби суду Галина Гаєвська, інформують "Українські новини".

Онищенко просив суд визнати незаконними та скасувати постанови парламенту про зняття з нього недоторканності, надання згоди на затримання та арешт.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

У червні минулого року НАБУ заявило про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі 3 млрд гривень. Слідство вважає, що організатором корупційної схеми є нардеп Онищенко, який нині перебуває в національному розшуку.

Під час розслідування НАБУ встановлено, що впродовж січня 2013-го - січня 2016 року компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

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