Вищий адмінсуд визнав законним зняття недоторканності Онищенка

Вищий адміністративний суд визнав законним скасування Верховною Радою недоторканності нардепа Олександра Онищенка.

"Вищий адмінсуд розглянув учора (20 лютого) позов Онищенка Олександра Романовича до Верховної Ради та Генеральної прокуратури і відмовив йому в задоволенні вимог", - повідомила представник прес-служби суду Галина Гаєвська, інформують "Українські новини".

Онищенко просив суд визнати незаконними та скасувати постанови парламенту про зняття з нього недоторканності, надання згоди на затримання та арешт.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

У червні минулого року НАБУ заявило про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі 3 млрд гривень. Слідство вважає, що організатором корупційної схеми є нардеп Онищенко, який нині перебуває в національному розшуку.

Під час розслідування НАБУ встановлено, що впродовж січня 2013-го - січня 2016 року компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).