Вищий спецсуд скасував рішення про дострокове звільнення Лозинського, -Луценко

Вищий спецсуд задовольнив касаційну скаргу прокуратури та скасував ухвалу Апеляційного суду Київської області, завдяки якій колишній народний депутат Віктор Лозинський, засуджений за вбивство, вийшов на свободу.

"Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури та скасовано ухвалу Апеляційного суду Київської області від 06.04.2016, якою залишено без змін ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.02.2016 про звільнення Лозінського В.О. умовно-достроково від відбування покарання на невідбуту частину покарання - 1 рік 11 місяців 8 днів позбавлення волі", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, наприкінці січня Лозинський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко".

Його клопотання було задоволено частково, в невідбутий термін зараховані 4 роки і 36 днів (суд останньої інстанції засудив Лозінського до 10 років в'язниці).

16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозинським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.

Термін покарання для Лозинського почався з березня 2010 року. Влітку 2014 року Бориспільський міськрайонний суд достроково звільнив Лозинського з-під варти за станом здоров'я, але через великий резонанс вбивцю повернули в колонію наступного дня.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти судді, який звільнив засудженого, і проти співробітників Пенітенціарної служби.

Згідно з 81-ю статтею Кримінального кодексу, УДЗ застосовується після закінчення від половини до трьох четвертих терміну покарання (залежно від тяжкості злочину).

6 квітня Апеляційний суд Київської області підтвердив законність умовно-дострокового звільнення від відбування покарання колишнього народного депутата Віктора Лозінського.