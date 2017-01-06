Вищий спецсуд ухвалив розсекретити аудіозаписи засідань у справі Пукача
"Вчора (31 травня) суд задовольнив клопотання потерпілого Олексія Подольського і постановив розсекретити аудіозаписи засідань у суді першої інстанції", - розповіла прес-секретар суду Неоніла Мартинюк, інформує "Українські новини".
У зв'язку із цим суд оголосив безстрокову перерву в розгляді касації на вирок Пукачу.
Нагадаємо, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.
Натомість, Пукач визнав причетність Литвина і Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі – журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.
У свою чергу захист Пукача вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.
16 грудня прокурор попросив Апеляційний суд залишити вирок Пукачу без змін.
6 січня 2016 року Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила у силі вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, якого було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
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