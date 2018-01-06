Вишинський не може відмовитися від українського громадянства, – ДМС

Зокрема й через те, що йому повідомили про підозру

У Державній міграційній службі України заявляють, що керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.

Про це заявив прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько в ефірі "112 Україна".

"Законодавство України передбачає процедуру виходу з українського громадянства. Однієї будь-якої заяви будь-якої особи недостатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки", – зазначив Гунько.

За його словами, процедуру виходу з українського громадянства передбачено виключно для громадян України, які постійно проживають на території іноземної держави, тому звернення, відповідно, має бути до закордонної дипломатичної установи.

"Не знаю, чи він проживає постійно на території іноземної держави. Очевидно, що він до закордонної дипломатичної установи, до посольства України в іноземній державі наразі навряд чи зможе звернутися, враховуючи всю цю інформацію", – сказав Гунько.

Окрім того, він нагадав, що ст. 18 закону про громадянство України прямо вказує на те, що вихід з громадянства не передбачено в разі, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

"І насамкінець, третій момент, – стаття 2 закону України про громадянство вказує на те, що якщо громадянин України є також громадянином іноземної держави, то у правовідносинах з Україною його визнають виключно як громадянина України. Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій чи будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом", – зазначив представник ДМС.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Апеляційний суд Херсонської області залишив Вишинського під арештом.