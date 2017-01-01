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Вислані російські дипломати покинули територію США

За ними прибув літак спеціального льотного загону "Росія"
Група російських дипломатів, яким американська влада наказала покинути територію США, 1 грудня вилетіла з Вашингтона до Москви.
Вислані російські дипломати покинули територію США Фото:pravda.com.ua

"Літак злетів, всі полетіли", - заявив керівник прес-служби посольства Росії в США Микола Лахонін, інформує агентство "ТАСС".

29 грудня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Росії за втручання у вибори президента. У "чорний список" потрапили, зокрема, шість громадян Росії, серед яких вище керівництво Головного розвідувального управління і два хакера", - заявив керівник прес-служби посольства Росії в США Микола Лахонін.

Крім того, США вирішили вислати з країни 35 російських дипломатів, а решті - закрити доступ до двох дач в Нью-Йорку та Меріленді.

Нагадаємо, що США звинувачують Росію в хакерських атаках на сервери Національного демократичного комітету, з яких були вкрадені документи Демократичної партії. Папери пізніше були опубліковані на сайті WIkiLeaks.

Нові заходи вирішили запровадити лише через кілька тижнів після виборів, щоб Білий дім не виглядав захисником інтересів Хілларі Клінтон, яка програла президентські вибори.

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01 01 2017 18:48
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