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Вислані російські дипломати полетіли з США

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США
Літак з російськими дипломатами, висланими американською адміністрацією з США, вилетів з Вашингтона.
Вислані російські дипломати полетіли з США Фото:znaj.ua

"Літак злетів, всі полетіли", - повідомили в неділю російському агентству РИА Новости в прес-службі посольства РФ.

Раніше в адміністрації президента Росії повідомляли, що для вивезення російських дипломатів і членів їх сімей до США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" Управління справами президента РФ.

Пізніше представник посольства РФ у Вашингтоні Микола Лахонін повідомив, що лайнер Іл-96 приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.

Відзначимо, що 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

Проте, російські дипломатичні працівники, яких США висилають із країни, не могли купити квитки в Росію через завантаженість літаків перед Новим роком.

У свою чергу офіційний представник російського МЗС Марія Захарова раніше обіцяла, що Росія дасть "відповідь" у разі введення нових санкцій.

Нагадаємо, що Росія у відповідь на нові санкції США, введені через хакерські атаки, вирішила закрити англо-американську школу в Москві.

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