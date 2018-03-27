Вислання російських дипломатів з України: посольство РФ попереджає про дії у відповідь
Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.
"У свою чергу Росія залишає за собою право на дії у відповідь", - заявили в дипвідомстві.
Повідомляється, що посольство отримало ноту від МЗС України про те, що 13 дипломатів, які працюють у російських закордпредставництвах у Києві, Одесі, Львові та Харкові, оголошені персонами нон-грата за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.
"Насправді ж істинні причини такого рішення були розкриті в озвученій Президентом України П.Порошенком заяві про те, що ця акція здійснена українською стороною на знак "солідарності з британськими партнерами і трансатлантичними союзниками в координації з країнами ЄС" в руслі так званої "справи Скрипалів". З жалем констатуємо, що українське керівництво без урахування реального стану справ підтримало інспіровану Лондоном провокаційну кампанію, спрямовану на нагнітання напруженості та розкручування конфронтаційної спіралі", - йдеться у повідомленні.
У посольстві заявили, що "в будь-якому разі недружній крок Києва неминуче ускладнить переведення діалогу між Росією та Україною в конструктивне русло і явно не сприятиме нормалізації відносин між ними".
Президент України Петро Порошенко 26 березня заявив про вислання з України 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля.
Нагадаємо, уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.
11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів.
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