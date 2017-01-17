Високий суд Лондона розглядає позов Росії стосовно "кредиту Януковича"

Високий суд Лондона у вівторок о 12:30 (за київським часом) розпочне розгляд позову Росії до України стосовно боргу на $3 млрд.

Про це свідчать дані суду, інформують "Українські новини".

Україна заборгувала Росії $3 млрд за спірними облігаціями, випущеними наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом.

Президент Росії Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав тільки $3 млрд.

Торік Україна реструктуризувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак, Росія заявила, що вона офіційний кредитор, а тому пропозиція України неприйнятна. Україна ж відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.

1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платежу загалом на $3,075 млрд і так увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулася до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд.

Окрім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис.

Високий суд Лондона призначив розгляд справи за позовом Росії до України через $3 млрд боргу на 17-20 січня.