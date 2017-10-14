Витрати на зарплати нардепів можуть зрости на третину мільярда
Такі дані містяться у бюджетних запитах Верховної Ради України на 2018 рік, повідомляє "Українська правда" з посиланням на проект "Марлін".
Загалом на роботу парламенту у 2018 році передбачено витрати на рівні 1,6 млрд. гривень - на 400 млн. більше за витрати поточного.
На зарплати депутатам та їх помічникам наступного року можуть витратити 552,8 млн гривень. На 423 депутатів припадає 1692 помічника. Для працівників Верховної Ради та підвідомчих організацій запланували 586,6 млн гривень.
Згідно з документами, зросла і кількість співробітників парламенту: наступного року їх кількість може зрости до 2240 осіб (минулоріч - 1911 ос.).
Також планується значне підвищення витрат на депутатські відрядження - до 33,9 млн. гривень проти 13,9 млн грн., запланованих на 2017 рік.
Як відомо, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови, який може підвищити заробітні плати народним депутатам.
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