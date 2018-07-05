Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях: лава знищила вже 31 будинок

Токсичний газ та пара вириваються через отвори у землі

Унаслідок виверження вулкана Кілауеа на Гаваях знищено 31 будинок.

Департамент пожежної служби зазначає, що оселі знищила розпечена лава, що сягнула будівель, - повідомляє Associated Press.

Зазначається також, що токсичний газ та пара вириваються через отвори у землі, утворені внаслідок виверження.

Фото: EPA-EFE/USGS

Напередодні через черговий сплеск активності Кілауеа рятувальники евакуювали понад 1700 жителів селища Леілані-Естейтс та прилеглих районів.

Вулкан знову активізувався 4 травня через землетрус магнітудою 5 та низку більш слабких землетрусів, які спровокували появу зсувів і тріщин на стінках кратера.

Кілауеа є найактивнішим вулканом на Гаваях і одним із найактивніших у світі. Його висота становить 1247 метрів, але основа йде ще на кілька кілометрів углиб Тихого океану. Останнє виверження Кілауеа почалося у 1983 році і триває вже 35 років.