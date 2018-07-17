CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті виверження вулкана на Гаваях 23 людини отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виверження вулкана на Гаваях: 23 поранених
Середній вік постраждалих - 23 роки
Папуа-Нова Гвінея, Рабаул, 30 серпня 2014 року. На острові Рабаул у Папуа-Новій Гвінеї розпочалося виверження вулкану Тавурвур. Фото: АFР
У районі найбільшого острова Гаваї, в результаті катастрофічного виверження вулкана Кілауеа стався вибух гарячої вулканічної лави, в результаті якого отримали поранення майже два десятки осіб, повідомляє Reuters.
Не менше 10 осіб з важкими травмами були доставлені в лікарню на приватному автомобілі, а ще 10 осіб були обслужені фельдшерами в порту.
Середній вік постраждалих - 23 роки.
Нагадаємо, що на індонезійському острові Балі розпочалось виверження вулкану Агунг, у зв’язку з чим закрили міжнародний та два місцеві аеропорти, а із зони безпеки евакуювали місцеве населення.
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