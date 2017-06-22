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З'явився новий трейлер до 7-го сезону "Гри престолів", - ВІДЕО

Прем'єра нового сезону призначена на 16 липня
Телеканал HBO оприлюднив новий трейлер до сьомого сезону популярного серіалу "Гра престолів".
З Фото: HBO

Це буде передостанній сезон "Гри престолів" і складатиметься з 7 серій.

Нагадаємо, що "Гра престолів" отримувала найбільшу кількість номінацій на "Еммі" два роки поспіль і два роки поспіль фільм було визнано найкращим драматичним серіалом.

Цей сезон - уже другий, який сценаристи засновують не на книгах Джорджа Мартіна, а на чернетках. Шоста частина саги "Пісня льоду і полум'я" ще не вийшла, хоча Мартін анонсував її випуск ще декілька років тому.

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Відзначимо, що на HBO планують кілька спін-оффів "Гри престолів" - серіалів-відгалужень, кожен з яких, як повідомив Мартін, є приквелом до нинішнього серіалу, тобто розповість про події, що сталися до початку подій оригінального серіалу.

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22 06 2017 15:43
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