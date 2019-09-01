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Визначено дату тристоронніх переговорів по транзиту газу

Раніше "Нафтогаз" виключив прямі переговори з Росією щодо транзиту
Україна, Росія і ЄС проведуть переговори про транзит газу 21 січня.
Визначено дату тристоронніх переговорів по транзиту газу Фото: EPA

"Приємно, що другий раунд політичних тристоронніх переговорів з Росією і Україною про довгостроковий транзит газу в Європу відбудеться 21 січня в Брюсселі. Засідання буде базуватися на прогрес, досягнутому під час попередніх раундів політичних і експертних переговорів", - повідомив у Twitter віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюза Марош Шефчович.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.

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09 01 2019 13:56
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