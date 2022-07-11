LIFESTYLE НОВИНИЗагалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Визначено трійку переможців голосування за журі Нацвідбору на Євробачення-2023
Фото: з вільного доступу
Користувачі додатку "Дія" визначили трійку переможців голосування за журі Національного відбору на пісенний конкус "Євробачення-2023".
Найбільше голосів підтримки отримали:
- Тарас Тополя – лідер гурту «Антитіла», волонтер, співзасновник благодійного фонду "АНТИТІЛА";
- Джамала – співачка та авторка пісень, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016;
- Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The HARDKISS, авторка пісень, композиторка.
Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.
Нагадаємо, що Україна перемогла у конкурсі Євробачення-2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці у грандіозному фіналі не лишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania. Це третя перемога України у конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали у 2004 і 2016 роках.
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07 11 2022 14:56 МЕДІА
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