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Визначено трійку переможців голосування за журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.
Визначено трійку переможців голосування за журі Нацвідбору на Євробачення-2023 Фото: з вільного доступу
Користувачі додатку "Дія" визначили трійку переможців голосування за журі Національного відбору на пісенний конкус "Євробачення-2023".
 
 
Найбільше голосів підтримки отримали:
 
  • Тарас Тополя – лідер гурту «Антитіла», волонтер, співзасновник благодійного фонду "АНТИТІЛА";
  • Джамала – співачка та авторка пісень, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016;
  • Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The HARDKISS, авторка пісень, композиторка.
 
Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.
 
Нагадаємо, що Україна перемогла у конкурсі Євробачення-2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці у грандіозному фіналі не лишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania. Це третя перемога України у конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали у 2004 і 2016 роках.
 
 
 
 
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07 11 2022 14:56
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