СПОРТ НОВИНИУ середу, 11 квітня, до півфіналу Ліги чемпіонів пробилися мадридський "Реал" та мюнхенська "Баварія".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів
Жеребкування у п'ятницю, 13 квітня, проведе Андрій Шевченко
Баварія. Фото: guardian.co.uk
Іспанський клуб вдома програв "Ювентусу" 1:3, однак "вершкові" зуміли пройти далі, оскільки перший матч виграли 0:3. Вирішальний гол у вчорашньому протистоянні забив Кріштіано Роналдо вже у компенсований арбітром час.
В іншому матчі мюнхенська "Баварія" та "Севілья" голів не забивали. Зважаючи на те, що перший матч виграла "Баварія" 1:2, до півфіналу крокують саме німці.
Додамо, що раніше участь в 1/2 собі гарантували "Ліверпуль" та "Рома".
Як відомо, фіналі Ліги чемпіонів відбудеться в Києві.
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