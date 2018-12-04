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Визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів

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У середу, 11 квітня, до півфіналу Ліги чемпіонів пробилися мадридський "Реал" та мюнхенська "Баварія".
Визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів Баварія. Фото: guardian.co.uk

Іспанський клуб вдома програв "Ювентусу" 1:3, однак "вершкові" зуміли пройти далі, оскільки перший матч виграли 0:3. Вирішальний гол у вчорашньому протистоянні забив Кріштіано Роналдо вже у компенсований арбітром час.

В іншому матчі мюнхенська "Баварія" та "Севілья" голів не забивали. Зважаючи на те, що перший матч виграла "Баварія" 1:2, до півфіналу крокують саме німці.

Додамо, що раніше участь в 1/2 собі гарантували "Ліверпуль" та "Рома".

Як відомо, фіналі Ліги чемпіонів відбудеться в Києві.

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12 04 2018 08:20
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