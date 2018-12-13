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Визначилися усі учасники плей-офф Ліги чемпіонів, "Шахтар" за бортом змагань

Навесні "Шахтар" гратиме у Лізі Європи
У середу ввечері стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 років.
Визначилися усі учасники плей-офф Ліги чемпіонів, "Шахтар" за бортом змагань Фото: facebook.com/fcbayern.en

Перші місця у своїх групах зайняли німецькі "Боруссія" (Дортмунд) та "Баварія", іспанські "Барселона" та "Реал", французький ПСЖ, португальський "Порту", англійський "Манчестер Сіті" та італійський "Ювентус".

На других місцях фінішували англійські "Тоттенхем", "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед", іспанський "Атлетіко", німецький "Шальке", голландський "Аякс", французький "Ліон", італійська "Рома".

Відзначимо, що не зміг вийти з групи донецький "Шахтар". Український клуб у Києві зіграв унічию з французьким "Ліоном" (1:1) та посів третє місце. Навесні донеччани гратимуть у Лізі Європи.


Фото: shakhtar.com

Нагадаємо, що в понеділок, 17 грудня, відбудеться жеребкування. І стане відомо, хто з ким зіграє. Команди, які виступали в одній групі та представляють одну національну федерацію, не зможуть зіграти один проти одного на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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13 12 2018 09:38
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