Визначити строки завершення справ Майдану неможливо, - прокурор

Прокурор у справі 20 лютого Олексій Донський зазначає, що говорити про строки завершення справ Майдану наразі неможливо.

"Робити якісь прогнози — справа невдячна. Є об’єктивні і суб’єктивні причини. Там є багато епізодів, злочинів та фігурантів. Ми орієнтуємося на європейську правову систему. Говорити про те, що справа затягується, принаймні у даному провадженні, щодо "Беркуту", на мою думку немає причин", - повідомив Донський Громадському.

Адвокат "екс-беркутівців" Сергія Зінченка і Сергія Тамтури Ігор Варфоломєєв, у свою чергу, зазначив, що зараз суд слухає 2 кримінальні справи на тиждень. Загалом же суд розглядає 128 кримінальних проваджень.

"Ми, як захисники, нехай кинуть в мене камінь, не затягуємо процес. Ми не заперечуємо, що працівники правоохоронних органів стріляють. Як і чому це відбувається — у нас своя позиція. Вони десь можливо виходять за рамки закону, тобто, перевищують службові повноваження. Деякі конкретні особи… Там було декілька десятків осіб, а сидять п’ятеро. Там були не тільки "Беркут", там були і інші представники правоохоронних органів", — заявив він, додавши, що захист відстоює позицію, що "беркутівці" застосовували зброю "лише для того, щоб створити вогневий рубіж, аби відігнати (євромайданівців)".

Дії "Беркуту" свідчили про помсту, впевнена адвокатка потерпілих на Майдані Євгенія Закревська.

"Правоохоронні органи — це не люди в стані афекту, це не протестувальники, в яких міг бути особливий психологічний стан. Це підготовлені люди, які спеціально в принципі для цього створені, це їхня робота, їх для цього готували, щоб вони, якщо бачать зброю — знешкодили людину із зброї, а не вбили півсотні людей, тому що когось з них поранили. Вони не мають права мстити", — наголосила Закревська.

Вона підкреслила, що 20 лютого 2014 року, у жодної на Майдані людини не було зброї.

"У нас є беззаперечні докази. Ми дослідили, що в жодної людини не було нічого схожого на зброю. Коли ми там говоримо, що хтось ходить з топориком, чи в когось там біта — це просто трішки смішно", — сказала вона.

Закревська також зазначила, що порядок розгляду справи Майдану у суді сам по собі затягує процес.

"У нас є стандартний порядок: ми спочатку або всіх слухаємо… або все дивимось. Немає порядку розгляду конкретного епізоду. Сам по собі порядок затягує вже справу", — сказала вона.

Нагадаємо, 48 людей загинули в результаті розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року. 80 осіб отримали поранення саме від обстрілів з боку "Беркуту".

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Нагадаємо, у справі про розстріли на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео.