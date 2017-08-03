Визначилися перші чемпіони України з жіночого хокею
У матчі за третє місце харківські "Пантери" взяли гору над командою "Дніпровські Білки" з рахунком 6:2, завоювавши комплект бронзових нагород, повідомляє Дзеркало Тижня.
Фінальний матч між "Україночкою" і "Королевами Дніпра" виявився більш напруженим, більшу частину гри рахунок був рівним, однак підсумкова перемога (4:3) в основний час дісталася дніпрянкам.
Відзначимо, що в чемпіонаті грало 5 команд – "Україночка" (Київ), "Дніпровські Білки" (Дніпро), "Лавина" (Кременчук), "Пантери" (Харків) і "Королеви Дніпра" (Дніпро).
Чемпіонат проходив у два етапи. На першому відбулося п'ять турів в кожному з міст (двічі – в Дніпрі), в межах яких чотири команди зіграли в одне коло. Одна з команд кожен тур пропускала.
На другому етапі учасники чемпіонату провели півфінальні матчі, поєдинок за "бронзу" і фінал.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко розповів, що на сьогодні у лавах Збройних сил України проходять військову службу і працюють 54 тис. жінок, з них понад 20 тис. – жінки-військовослужбовці.
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