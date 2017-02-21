Визнання паспортів ОРДЛО суперечить завданням врегулювати ситуацію на сході України, - ОБСЄ

Видані на суверенній території України, можуть бути дійсними лише за умови, якщо вони випущені міжнародно визнаними інституціями

Керівництво Організації з безпеки та співпраці в Європі офіційно засудило рішення Росії визнавати деякі "документи", що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу.

"Керівництво ОБСЄ висловлює глибоку стурбованість з приводу цього заходу, вжитого Російською Федерацією. На наш погляд, цей указ суперечить завданням, що покликані врегулювати ситуацію на сході України", - йдеться у заяві, що розміщена на сайті ОБСЄ.

ОБСЄ відзначає, що документи, видані на суверенній території України, можуть бути дійсними лише за умови, якщо вони випущені міжнародно визнаними інституціями.

"У той час як ОБСЄ підтримує зусилля з нормалізації становища людей, які живуть на Донбасі, і заохочує збільшення свободи їх пересування, організація попереджає, що це повинно бути зроблено у повній відповідності до принципів і зобов'язань ОБСЄ, а також до Мінських угод. Односторонні дії підривають зусилля з врегулювання кризи в Україні і навколо неї", - підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР". Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.