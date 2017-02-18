Визнання Путіним паспортів "ЛНР" та "ДНР" є черговим доказом російської окупації, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Про це Порошенко заявив у коментарі журналістам після переговорів з віце-президентом США Майком Пенсом "на полях" 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки сьогодні у Мюнхені, пише УНІАН.

"Я проінформував віце-президента про нещодавнє рішення президента Путіна про визнання "паспортів" окупованих територій так званих "ЛНР" та "ДНР". Для мене це є черговий доказ дії російської окупації, російського порушення міжнародного права", – сказав він.

"Дуже символічно, що це відбулося цинічно під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки", – додав Порошенко.

У свою чергу, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що рішення президента Росії Володимира Путіна визнати документи, видані громадянам України терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР", суперечить Мінським угодам.

"Пан Лавров назвав представників нелегальних формувань повноважними представниками. У буквальному сенсі - plenipotentiary representatives. І, на жаль, зустріч відбулася перед тим, як ми отримали інформацію про указ президента Росії. Тоді, звичайно, я зовсім по-іншому відреагував би не тільки на це висловлювання, а й на те, що діється. Тому що це логіка послідовної ескалації. Яка проходить через Авдіївку. Це логіка не тільки мілітарної ескалації, а й логіка гуманітарної ескалації. А зараз цей указ, який фундаментально суперечить самій логіці Мінських угод", - сказав глава МЗС України у Мюнхені.

Нагадаємо, що в указі президента РФ Володимира Путіна від 18 лютого 2017 року йдеться, що Росія визнає документи, що посвідчують особу, документи про освіту та (або) про кваліфікацію, свідоцтва про народження, укладення (розірвання) шлюбу, зміну імені, про смерть, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, реєстраційні знаки транспортних засобів.

"ДНР" і "ЛНР" почали видавати власні "паспорти" з 2015 року. На січень 2017 року з 4 млн людей, які проживають на окупованій території Донецької області, паспорти "ДНР" отримали близько 40 тис. осіб.

Підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про визнання паспортів та інших документів квазідержавних терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" секретар РНБО Олександр Турчинов вважає виходом Російської Федерації з Мінського процесу.