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Визнання Росією документів сепаратистських "республік" суперечить Мінським угодам, - посол США

У США також висловили занепокоєння через активізацією бойових дій і відновленням використання "Градів"
У Сполучених Штатах Америки вважають, що визнання Росією документів жителів ОРДЛО суперечить мінським домовленостям.
Визнання Росією документів сепаратистських "республік" суперечить Мінським угодам, - посол США Марі Йованович Фото: pravda.com.ua

"Визнання Росією документів сепаратистських "республік" тривожне і суперечить погодженим цілям Мінська", - повідомляє посольства США в Україні на сторінці у Twitter.

 

Посольство США також висловило занепокоєння активізацією бойових дій і відновленням використання "Градів" на лінії зіткнення та закликало до відводу важкого озброєння для сприяння стійкому припиненню вогню на Донбасі.

Нагадаємо, що в указі президента РФ Володимира Путіна від 18 лютого 2017 року йдеться, що Росія визнає документи, що посвідчують особу, документи про освіту та (або) про кваліфікацію, свідоцтва про народження, укладення (розірвання) шлюбу, зміну імені, про смерть, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, реєстраційні знаки транспортних засобів.

"ДНР" і "ЛНР" почали видавати власні "паспорти" з 2015 року. На січень 2017 року з 4 млн людей, які проживають на окупованій території Донецької області, паспорти "ДНР" отримали близько 40 тис. осіб.

Підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про визнання паспортів та інших документів квазідержавних терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" секретар РНБО Олександр Турчинов вважає виходом Російської Федерації з Мінського процесу.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

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