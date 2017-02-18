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Визнавши паспорти "ДНР" та "ЛНР", Путін вивів Росію з Мінського процесу, – Турчинов

Мінський процес, за словами Турчинова, передбачає повернення Донбасу до правового поля України
Підписання президентом Росії Владіміром Путіним указу про визнання паспортів та інших документів квазідержавних терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" секретар РНБО Олександр Турчинов вважає виходом Російської Федерації з Мінського процесу.
Визнавши паспорти "ДНР" та "ЛНР", Путін вивів Росію з Мінського процесу, – Турчинов Олександр Турчинов. Фото: rbc

За його словами, Мінський процес передбачає деокупацію Донбасу та його повернення до правового поля України, повідомляє прес-служба РНБО.

"Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які до цього як фіговий листок прикривали окупацію Росією частини Донбасу. Такий крок Кремля повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього", – сказав Олександр Турчинов.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Видавати "паспорти республіки" терористична організація "ДНР" почала в 2016 році.

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