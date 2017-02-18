Визнавши паспорти "ДНР" та "ЛНР", Путін вивів Росію з Мінського процесу, – Турчинов
За його словами, Мінський процес передбачає деокупацію Донбасу та його повернення до правового поля України, повідомляє прес-служба РНБО.
"Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які до цього як фіговий листок прикривали окупацію Росією частини Донбасу. Такий крок Кремля повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього", – сказав Олександр Турчинов.
Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
Видавати "паспорти республіки" терористична організація "ДНР" почала в 2016 році.
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