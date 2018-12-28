Визнавши себе військовополоненими, моряки зламали плани Москви, - адвокат
Про це заявив адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди адвокатів українських моряків, повідомляє "Укрінформ".
"Те, що всі захоплені Росією українські моряки назвали себе військовополоненими, показує: плани російської влади розділити, дезорієнтувати захоплених у полон моряків провалилися. Таким чином, первинне завдання команди адвокатів на даний момент вирішене. І це допоможе в подальшій боротьбі за їхнє звільнення", - сказав Полозов.
Він нагадав, що відразу ж після захоплення українських моряків влада РФ доклала багато зусиль, щоб розділити їх, не дати доступу незалежним адвокатам, "підсунути" своїх адвокатів, які давали б сумнівні поради. Метою було домогтися, щоб українські моряки визнали провину, "зізналися" у кримінальному злочині.
Адвокат пояснив, що в таких умовах втрачали всякий сенс політичні переговори про їх звільнення, апеляції до 3-ї Женевської конвенції (щодо поводження з військовополоненими).
"За дуже короткий термін вдалося сформувати єдину команду захисників. Важливо, що в цих умовах оперативно спрацювала, мобілізувалася українська влада. Далі за 2,5 тижні всі адвокати зуміли увійти в справу в рамках єдиної стратегії", - зазначає Полозов.
За його словами, це, а також те, що всі українські моряки назвали себе військовополоненими, призводить до того, що дану справу тепер слід розглядати у відповідності з нормами міжнародного права.
А це в свою чергу "позбавляє люфту" деяких європейських політиків, які будуть змушені визнати, що в керченський інцидент саме Росія порушила норми міжнародного права, вперше за роки гібридної війни прямо відкривши вогонь по українських військових і захопивши в полон українських військовослужбовців, додав він.
"У цих умовах простіше буде консолідувати позицію міжнародного співтовариства. І тут, так само, як і в попередніх справах, політично мотивованих справах, діє закономірність. Чим більш скоординованим і сильнішим буде тиск на Кремль, тим більше шанси на звільнення українських моряків", - резюмує адвокат.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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