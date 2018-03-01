Визволені з полону на Донбасі заручники відмовилися від лікування через увагу преси

Кілька визволених із полону "Л/ДНР" заручників відмовилися від лікування через небажання опинитися під тиском громадськості та преси.

Про це сказала керівник офісу уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО Наталія Зарицька, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Можу відзначити, що є кілька відмов від лікування в результаті того, що люди не готові бути під тиском преси, громадськості, під яким, на превеликий жаль, опинилися ті люди, яких звільнили", - сказала Зарицька.

Вона констатувала, що підвищена увага виявилася несподівано складним випробуванням для визволених із полону.

"Їх звільнили, всі їх дуже раді бачити, і вони у нас по факту опинилися на нашій же території, але під іншим тиском - ... під тиском уваги ЗМІ і громадськості. Абсолютно відповідально готова заявити, що кілька людей відмовилися від лікування, поїхали додому через те, що для них це складно", - пояснила Зарицька.

За її словами, решта колишніх бранців проходять лікування за своїм бажанням. Можливість отримати медичну, реабілітаційну допомогу надана всім, запевнила керівник офісу уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.