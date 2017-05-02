Взаємне примирення України та Польщі має відбуватися на основі правди, – голова польського ІНП

В трактуванні певних подій завжди лишатиметься різниця між країнами

Голова Інституту національної пам’яті Польщі (IPN) Ярослав Шарек вважає, що Україна та Польща не зможуть втекти від спільних історичних проблем, однак мають примиритися на основі правди.

Таку думку він висловив виданню Укрінформ.

“Основою примирення між народами, які колись були в якомусь гострому конфлікті, є правда. Ми мали трагедію Другої світової війни і німецьку окупацію. Рани польського народу сьогодні загоюються, але цей процес мусив спиратися на правду, і якщо були якісь злочини, то потрібно це було назвати злочинами чи геноцидом. Це болісний процес, але немає іншого шляху до об'єднання”, – заявив Шарек.

Він зауважив, що в трактуванні певних подій завжди лишатиметься різниця між країнами.

“Але це не перекреслює можливість обрання нами тих елементів історії, які нас об’єднають”, – зауважив голова польського IPN.

Історик наголосив, що у Польщі є однозначна позиція з приводу подій на Волині і Східній Малопольщі: “Ми це називаємо геноцидом”.

Він зауважив, що українська сторона не погоджується з цим твердженням. Проте найголовнішим Шарек назвав те, що між істориками продовжує відбуватися дискусія.

Голова IPN підкреслив, що проблематика Волині й інформація про ці трагічні події у польському суспільстві є більш поширеною і викликає значно більше емоцій, ніж в Україні.

“Але нам потрібно пам’ятати й те, що коли ми діяли разом, а нас цьому вчить історія, то наше майбутнє виглядало краще”, – наголосив голова польського IPN.

На його думку, тема складної історії в українсько-польських взаєминах не може залишатися поза увагою польських політиків, оскільки на це є очікування з боку громадської думки країни.

Шарек також переконаний, що від проблем історії Україні та Польщі не можна втекти.

“Упродовж кількох десятиліть німці намагалися втекти від деяких історичних тем. Ми теж в Польщі втікали від певних тем, оскільки думали, що про це згодом не вестиметься дискусія і не буде проблеми. Але зараз ми розуміємо, що це шлях в нікуди, оскільки в наступних поколіннях ці проблеми повертаються з іще більшою силою”, – констатував Шарек.

Нагадаємо, 3 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща разом з Україною готова вшановувати багатьох українських героїв, але не згодна на прославлення тих, кого вважає злочинцями.

У грудні 2016 Україна і Польща вирішили сформувати інститут добросусідства, "який буде створювати справжню атмосферу примирення і історичної правди".

24 серпня 2016 президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України та історичний діалог.