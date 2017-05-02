Взаємне примирення України та Польщі має відбуватися на основі правди, – голова польського ІНП
Таку думку він висловив виданню Укрінформ.
“Основою примирення між народами, які колись були в якомусь гострому конфлікті, є правда. Ми мали трагедію Другої світової війни і німецьку окупацію. Рани польського народу сьогодні загоюються, але цей процес мусив спиратися на правду, і якщо були якісь злочини, то потрібно це було назвати злочинами чи геноцидом. Це болісний процес, але немає іншого шляху до об'єднання”, – заявив Шарек.
Він зауважив, що в трактуванні певних подій завжди лишатиметься різниця між країнами.
“Але це не перекреслює можливість обрання нами тих елементів історії, які нас об’єднають”, – зауважив голова польського IPN.
Історик наголосив, що у Польщі є однозначна позиція з приводу подій на Волині і Східній Малопольщі: “Ми це називаємо геноцидом”.
Він зауважив, що українська сторона не погоджується з цим твердженням. Проте найголовнішим Шарек назвав те, що між істориками продовжує відбуватися дискусія.
Голова IPN підкреслив, що проблематика Волині й інформація про ці трагічні події у польському суспільстві є більш поширеною і викликає значно більше емоцій, ніж в Україні.
“Але нам потрібно пам’ятати й те, що коли ми діяли разом, а нас цьому вчить історія, то наше майбутнє виглядало краще”, – наголосив голова польського IPN.
На його думку, тема складної історії в українсько-польських взаєминах не може залишатися поза увагою польських політиків, оскільки на це є очікування з боку громадської думки країни.
Шарек також переконаний, що від проблем історії Україні та Польщі не можна втекти.
“Упродовж кількох десятиліть німці намагалися втекти від деяких історичних тем. Ми теж в Польщі втікали від певних тем, оскільки думали, що про це згодом не вестиметься дискусія і не буде проблеми. Але зараз ми розуміємо, що це шлях в нікуди, оскільки в наступних поколіннях ці проблеми повертаються з іще більшою силою”, – констатував Шарек.
Нагадаємо, 3 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща разом з Україною готова вшановувати багатьох українських героїв, але не згодна на прославлення тих, кого вважає злочинцями.
У грудні 2016 Україна і Польща вирішили сформувати інститут добросусідства, "який буде створювати справжню атмосферу примирення і історичної правди".
24 серпня 2016 президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України та історичний діалог.
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