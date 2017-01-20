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Вже четверо загиблих унаслідок наїзду машини на натовп у Мельбурні

Серед загиблих 10-річна дівчинка
Унаслідок наїзду автомобіля на натовп людей в австралійському Мельбурні загинули чотири людини.
Вже четверо загиблих унаслідок наїзду машини на натовп у Мельбурні Фото:Daily Mail

За попередніми даними, загинули 4 людини: чоловік і жінка у віці близько 30-ти років, дівчинка 10-ти років, особу четвертої ще не встановлено, - повідомляє Business Insider.

"Як повідомляють австралійські ЗМІ, 26-річний водій раніше був відомий у зв'язку із застосуванням насильства, вживанням наркотиків і проблемами з психічним здоров'ям. Поліція відкрила вогонь по ньому, і зараз він госпіталізований та знаходиться під охороною, він співпрацює з владою", – вказується в повідомленні.

Нагадаємо, у Мельбурні автомобіль в'їхав у натовп пішоходів, в результаті три людини загинули, понад 20 отримали поранення.

В поліції заявили, що водій, наїхала на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, однак з тероризмом це не пов'язано.

Зазначимо, що українців серед потерпілих у Мельбурні немає.

 
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20 01 2017 15:32
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