Вже четверо загиблих унаслідок наїзду машини на натовп у Мельбурні

Унаслідок наїзду автомобіля на натовп людей в австралійському Мельбурні загинули чотири людини.

За попередніми даними, загинули 4 людини: чоловік і жінка у віці близько 30-ти років, дівчинка 10-ти років, особу четвертої ще не встановлено, - повідомляє Business Insider.

"Як повідомляють австралійські ЗМІ, 26-річний водій раніше був відомий у зв'язку із застосуванням насильства, вживанням наркотиків і проблемами з психічним здоров'ям. Поліція відкрила вогонь по ньому, і зараз він госпіталізований та знаходиться під охороною, він співпрацює з владою", – вказується в повідомленні.

Нагадаємо, у Мельбурні автомобіль в'їхав у натовп пішоходів, в результаті три людини загинули, понад 20 отримали поранення.

В поліції заявили, що водій, наїхала на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, однак з тероризмом це не пов'язано.

Зазначимо, що українців серед потерпілих у Мельбурні немає.