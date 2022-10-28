CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Мінреінтеграції повідомили, що вже наступного тижня розпочнеться доставка безоплатних дров для мешканців небезпечних районів восьми прифронтових областей. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вже наступного тижня жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова – Мінреінтеграції
Фото: ukrbio.com
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Допомогу насамперед надаватимуть вразливим категоріям громадян, зокрема літнім людям, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.
З початку наступного тижня дрова адресно доставлятимуть у звільнені громади Херсонської області. Також уряд налагодив логістику відправлення дров і в інші області. Так, Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька отримають понад тисячу вагонів дров потягами Укрзалізниці. А в решту областей найближчим часом деревину доставлять автотранспортом.
Нагадаємо, що раніше уряд виділив 563 млн грн на дрова для жителів прифронтових територій.
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28 10 2022 21:48 МЕДІА
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