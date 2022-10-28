Вже наступного тижня жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова – Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції повідомили, що вже наступного тижня розпочнеться доставка безоплатних дров для мешканців небезпечних районів восьми прифронтових областей. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області.

Фото: ukrbio.com

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