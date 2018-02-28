Вже понад 328 тисяч людей отримали статус учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій (УБД) отримали понад 328 тис. учасників антитерористичної операції на сході України

Про це повідомляє прес-центр Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

"Станом на 28.02.2018 за інформацією, що надійшла від відомчих комісій про надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надано 328 089 особам", - йдеться в повідомленні.

Серед них військовослужбовців рядового та начальницького складу, працівників відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, залучені до АТО, 327 тис. 921 особа, зокрема, в складі Міноборони 222 тис. 190 осіб, Нацгвардії - 31 тис. 540, СБУ - 9 тис. 898, у Службі зовнішньої розвідки - 38 осіб, Держприкордонслужбі - 18 тис. 391, у Державній спецслужбі транспорту - 2 тис 241 особа, Управлінні держохорони - 424, Державній службі спецзв'язку і захисту інформації - 774, у ДСНС - 4 тис. 592, Генпрокуратурі - 271, Нацполіції - 4 тис. 430 осіб і Державній фіскальній службі - 652 особи.

Окрім того, статус УБД надано 168 працівникам підприємств і організацій. Водночас цього статусу вже позбавлено 106 осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада розширила список категорій учасників бойових дій та їхніх дітей, які можуть отримувати державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.