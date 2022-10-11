CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФранція планує передати Україні ще шість гаубиць Caesar. Військова допомога має прибути найближчими тижнями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вже скоро Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar
Фото: Укрінформ
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі LCI.
Це озброєння, яке президент Еммануель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.
"Ми доставимо їх у найближчі тижні. Наразі ми поставили інші види артилерії попереднього покоління – гаубиці TRF1", – сказав Лекорню.
За його словами, Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.
Він також наголосив, що військова підтримка України не робить Францію частиною конфлікту.
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10 11 2022 07:56 МЕДІА
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