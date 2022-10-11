Вже скоро Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar

Франція планує передати Україні ще шість гаубиць Caesar. Військова допомога має прибути найближчими тижнями.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі LCI.

Це озброєння, яке президент Еммануель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.

"Ми доставимо їх у найближчі тижні. Наразі ми поставили інші види артилерії попереднього покоління – гаубиці TRF1", – сказав Лекорню.

За його словами, Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.

Він також наголосив, що військова підтримка України не робить Францію частиною конфлікту.