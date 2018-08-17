Взятий у полон бойовиків журналіст Асєєв зізнався у шпигунстві на російському ТБ
Асєєв став учасником програми "Сладков +" на "Росія 24". Як пояснив її ведучий Олександр Сладков, він спеціально приїхав для інтервью з журналістом на Донбас, пише УП.
"Стаття, за якою мене звинувачують за законодавством "ДНР" - "шпигунство", то в цьому випадку так, ці звинувачення я визнаю, я їх не заперечую і цілком відкрито говорю, що дійсно я працював на Головне управління розвідки України", - заявив він в інтерв'ю.
Ситуацію прокоментував у Facebook колишній народний депутат Єгор Фірсов.
"Сталося те, про що я неодноразово попереджав. Бойовики вибили в Стаса визнання у шпигунстві і співпраці із розвідкою. Йому присвятили цілу передачу на каналі "Росія 24", - пише він.
"Там є весь набір фейків і штампів і щоденники, і шпигунство, і участь в батальйоні, і київські куратори. Таке враження, що Стаса змусили визнаватися в усьому, що тільки можна собі уявити", - журиться Фірсов.
Він звертає увагу на поведінку Асєєва під час інтерв'ю - тремтячий голос і руки, які вже за звичкою тримаються, як в наручниках.
"Постановочні кадри, де він їсть, а на столі пляшка боржомі і пляшечки з ліками", - додає екс-депутат.
Фірсов припустив, що на цьому окупанти не зупиняться і покажуть ще прес-конференції та інші заходи, на яких будуть переконувати, що Асєєв шпигун.
"Сподіваюся, що ніхто не сприйме цей фейк всерйоз, оскільки це очевидна, і як я писав раніше, спланована постановка", - резюмував він.
Нагадаємо, що колишній нардеп Єгор Фірсов 6-го червня повідомив, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.
Згодом стало відомо справжнє ім'я журналіста, який жив у Донецьку з моменту окупації, писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, але нещодавно зник, - Станіслав Асєєв.
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