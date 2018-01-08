WBO нагородила Усика особливим званням
"Голосування вже відбулося, і Усик став суперчемпіоном, - наводить слова представника Всесвітньої боксерської організації (WBO) talkSPORT.
"Він отримає спеціальний пояс. Також, ґрунтуючись на правилах WBO, його промоутер може звернутися в чемпіонський комітет з проханням зробити Усика обов'язковим претендентом на пояс в суперважкій вазі", - цитує представника WBO takSPORT.
Відзначимо, що володарем пояса WBO в суперважкій вазі є британець Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Олександр Усик здобув титул чемпіона за версією WBO в поєдинку з Кшиштофом Гловацьким у вересні 2016-го, після чого захистив його п'ять разів.
Додамо, що WBO надає статус суперчемпіона істинним королям свого дивізіону, тим самим відзначаючи їхні особливі привілеї.
В ніч на 22 липня Олександр Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, завоювавши пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс журналу The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі.
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