WBO нагородила Усика особливим званням

Олександр Усик, який раніше в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим здобув статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, отримав звання суперчемпіона WBO.

"Голосування вже відбулося, і Усик став суперчемпіоном, - наводить слова представника Всесвітньої боксерської організації (WBO) talkSPORT.

"Він отримає спеціальний пояс. Також, ґрунтуючись на правилах WBO, його промоутер може звернутися в чемпіонський комітет з проханням зробити Усика обов'язковим претендентом на пояс в суперважкій вазі", - цитує представника WBO takSPORT.

Відзначимо, що володарем пояса WBO в суперважкій вазі є британець Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув титул чемпіона за версією WBO в поєдинку з Кшиштофом Гловацьким у вересні 2016-го, після чого захистив його п'ять разів.

Додамо, що WBO надає статус суперчемпіона істинним королям свого дивізіону, тим самим відзначаючи їхні особливі привілеї.