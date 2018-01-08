Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

WBO нагородила Усика особливим званням

WBO нагородила Усика особливим званням
Олександр Усик, який раніше в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим здобув статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, отримав звання суперчемпіона WBO.
WBO нагородила Усика особливим званням Фото: ria.ru

"Голосування вже відбулося, і Усик став суперчемпіоном, - наводить слова представника Всесвітньої боксерської організації (WBO) talkSPORT. 

"Він отримає спеціальний пояс. Також, ґрунтуючись на правилах WBO, його промоутер може звернутися в чемпіонський комітет з проханням зробити Усика обов'язковим претендентом на пояс в суперважкій вазі", - цитує представника WBO takSPORT.

Відзначимо, що володарем пояса WBO в суперважкій вазі є британець Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув титул чемпіона за версією WBO в поєдинку з Кшиштофом Гловацьким у вересні 2016-го, після чого захистив його п'ять разів.

Додамо, що WBO надає статус суперчемпіона істинним королям свого дивізіону, тим самим відзначаючи їхні особливі привілеї.

В ніч на 22 липня Олександр Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, завоювавши пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс журналу The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2018 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.