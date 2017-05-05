Western Union припинив переказ грошей з Росії в Україну без відкриття рахунку в банку

Всі російські платіжні системи, які працювали в Україні, потрапили до списку санкцій

Міжнародний оператор грошових переказів Western Union з 5 травня припинить здійснення переказів з Росії в Україну без відкриття банківського рахунку.

Як зазначається, кошти з Росії в Україну більше не можна буде перевести без відкриття банківського рахунку, - повідомляють "Ведомости".

Причиною прийняття Western Union такого рішення став закон про фінансові санкції, ухвалений урядом Російської Федерації у відповідь на санкції України проти російських банків і платіжних систем.

Зазначений закон вступає в силу 5 травня.

Державна Дума Росії 29 березня прийняла закон, що обмежує грошові перекази з РФ в іноземні держави за допомогою іноземних платіжних систем.

Як повідомлялося, всі російські платіжні системи, які працювали в Україні, потрапили до списку санкцій.

Це означає, що українцям тепер буде дорожче переводити гроші всередині СНД, де позиції російських платіжних систем з їх дешевими тарифами були сильні вже багато років, пише FinClub.

Нішу заповнять такі міжнародні системи, як Western Union і MoneyGram.

Як повідомлялося раніше, в кінці жовтня 2016 року Україна заборонила діяльність ряду російських платіжних систем, в тому числі "Золотої Корони" і "Юністрім".

За підсумками 9 місяців минулого року, українці що працюють закордоном перерахували в Україну 3,259 млрд доларів, в тому числі з РФ - 758 млн доларів.