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Westinghouse поставить Україні шість партій ядерного палива в 2017 році

Компанія готова постачати більше палива "Енергоатому"
Westinghouse Electric Sweden у 2017 році поставить держпідприємству "НАЕК "Енергоатом" шість партій ядерного палива для АЕС України.
Westinghouse поставить Україні шість партій ядерного палива в 2017 році Фото: news.nikcity.com

"У 2017 році Westinghouse вперше поставить в Україну шість партій палива. Планують, що буде постачатися по шість завантажень до 2020 року. Принаймні так прописано в контракті", - сказав тимчасовий президент і виконавчий директор Westinghouse Electric Company Хосе Еметеріо Гутьєррес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Westinghouse розширив потужності з виробництва ядерного палива.

"Тепер ми готові постачати більше палива в Україну, але остаточне рішення, чи купувати більше палива Westinghouse, - за українським урядом", - зазначив Гутьєррес.

За його словами, нещодавні перевірки роботи ТВС-WR на Південно-Українській АЕС пройшли успішно.

"Уже очевидно, що паливо Westinghouse працює в Україні дуже добре: остання інспекція на Південно-Українській АЕС минулого тижня це показала. Це гарна новина для "Енергоатому", який знає, що Westinghouse - хороший і надійний постачальник", - наголосив виконавчий директор.

Нагадаємо, що з метою диверсифікації джерел постачання ядерного палива для українських АЕС "Енергоатом" спільно Westinghouse у 2000 році почав реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива цієї фірми.

У березні 2008 року "Енергоатом" уклав з Westinghouse Electric Sweden (Швеція) комерційний контракт на забезпечення в 2011-2015 років свіжим ядерним паливом від трьох до шести енергоблоків АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000. У 2014 році сторони домовилися розширити і продовжити його до 2020 року.

На цей момент ядерне паливо Westinghouse експлуатується на блоці №3 Южно-Української АЕС і блоці №5 Запорізької АЕС. На грудень 2016 року заплановано завантаження ТВЗ-WR в блок №2 Южно-Української АЕС.

В кінці квітня 2016 року Westinghouse оголосила про розширення свого підприємства з випуску ядерного палива в Вестеросі (Швеція) для забезпечення зростаючих поставок для реакторів російського дизайну ВВЕР-1000 в Україні та інших країнах Східної Європи.

Окрім того, Україна уклала кредитну угоду з американським банком на $260 млн для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.

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