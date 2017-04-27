Westinghouse поставить Україні шість партій ядерного палива в 2017 році
"У 2017 році Westinghouse вперше поставить в Україну шість партій палива. Планують, що буде постачатися по шість завантажень до 2020 року. Принаймні так прописано в контракті", - сказав тимчасовий президент і виконавчий директор Westinghouse Electric Company Хосе Еметеріо Гутьєррес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Westinghouse розширив потужності з виробництва ядерного палива.
"Тепер ми готові постачати більше палива в Україну, але остаточне рішення, чи купувати більше палива Westinghouse, - за українським урядом", - зазначив Гутьєррес.
За його словами, нещодавні перевірки роботи ТВС-WR на Південно-Українській АЕС пройшли успішно.
"Уже очевидно, що паливо Westinghouse працює в Україні дуже добре: остання інспекція на Південно-Українській АЕС минулого тижня це показала. Це гарна новина для "Енергоатому", який знає, що Westinghouse - хороший і надійний постачальник", - наголосив виконавчий директор.
Нагадаємо, що з метою диверсифікації джерел постачання ядерного палива для українських АЕС "Енергоатом" спільно Westinghouse у 2000 році почав реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива цієї фірми.
У березні 2008 року "Енергоатом" уклав з Westinghouse Electric Sweden (Швеція) комерційний контракт на забезпечення в 2011-2015 років свіжим ядерним паливом від трьох до шести енергоблоків АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000. У 2014 році сторони домовилися розширити і продовжити його до 2020 року.
На цей момент ядерне паливо Westinghouse експлуатується на блоці №3 Южно-Української АЕС і блоці №5 Запорізької АЕС. На грудень 2016 року заплановано завантаження ТВЗ-WR в блок №2 Южно-Української АЕС.
В кінці квітня 2016 року Westinghouse оголосила про розширення свого підприємства з випуску ядерного палива в Вестеросі (Швеція) для забезпечення зростаючих поставок для реакторів російського дизайну ВВЕР-1000 в Україні та інших країнах Східної Європи.
Окрім того, Україна уклала кредитну угоду з американським банком на $260 млн для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.
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