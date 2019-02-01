CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМесенджер WhatsApp припиняє працювати з телефонами на операційній системі Nokia S40, деяких версіях iOS і Android.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах
WhatsApp не планує активно розробляти програми для деяких операційних систем
Фото: reuters.com
Підтримку Nokia S40 WhatsApp припинив з 1 січня 2019 року. Системи iOS 7 і Android 2.3.7 перестануть підтримуватися з 2 лютого 2020 року, повідомляє сайт WhatsApp.
На пристроях з названими ОС користувачі не зможуть створювати нові акаунти.
WhatsApp не планує активно розробляти програми для цих операційних систем. Компанія запевняє, що додаток буде працювати і далі, але в будь-який момент можливе відключення деяких функцій.
Нагадаємо, що месенджер WhatsApp збільшує мінімальний вік користувачів з країн Євросоюзу – до 16 років.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 01 2019 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.