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WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах

WhatsApp не планує активно розробляти програми для деяких операційних систем
Месенджер WhatsApp припиняє працювати з телефонами на операційній системі Nokia S40, деяких версіях iOS і Android.
WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах Фото: reuters.com

Підтримку Nokia S40 WhatsApp припинив з 1 січня 2019 року. Системи iOS 7 і Android 2.3.7 перестануть підтримуватися з 2 лютого 2020 року, повідомляє сайт WhatsApp.

На пристроях з названими ОС користувачі не зможуть створювати нові акаунти.

WhatsApp не планує активно розробляти програми для цих операційних систем. Компанія запевняє, що додаток буде працювати і далі, але в будь-який момент можливе відключення деяких функцій.

Нагадаємо, що месенджер WhatsApp збільшує мінімальний вік користувачів з країн Євросоюзу – до 16 років.

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02 01 2019 12:18
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