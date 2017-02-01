WhatsApp з новго року не підтримуватиме застарілі пристрої

Розробник припинить підтримку месенджера, зокрема, на наступних платформах: Android 2.1; Android 2.2; Windows Phone 7; iPhone 3GS; iPhone, що працюють на iOS 6

З нового року месенджер WhatsApp припиняє підтримувати роботу програми на застарілих, на думку компанії, мобільних платформах.

"WhatsApp перестане підтримувати роботу месенджера на мобільних пристроях зі старим програмним забезпеченням, оскільки вони не пропонують можливостей, які сприяють розвитку функцій у додатку", - йдеться в заяві компанії-розробника месенджера WhatsApp Inc, повідомляє BBC.

Впродовж наступних семи років компанія сконцентрує зусилля на мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей.

У лютому минулого року компанія-власник месенджера - Facebook - повідомила, що WhatsApp щомісяця використовують 1 млрд. Таким чином, WhatsApp перевершив за кількістю користувачів власний месенджер компанії Facebook, яким щомісяця користуються 800 млн осіб.

Нагадаємо, що WhatsApp messenger запустив функцію відеодзвінків.