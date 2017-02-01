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WhatsApp з новго року не підтримуватиме застарілі пристрої

Розробник припинить підтримку месенджера, зокрема, на наступних платформах: Android 2.1; Android 2.2; Windows Phone 7; iPhone 3GS; iPhone, що працюють на iOS 6
З нового року месенджер WhatsApp припиняє підтримувати роботу програми на застарілих, на думку компанії, мобільних платформах.
WhatsApp з новго року не підтримуватиме застарілі пристрої Фото: engadget.com

"WhatsApp перестане підтримувати роботу месенджера на мобільних пристроях зі старим програмним забезпеченням, оскільки вони не пропонують можливостей, які сприяють розвитку функцій у додатку", - йдеться в заяві компанії-розробника месенджера WhatsApp Inc, повідомляє BBC.

Впродовж наступних семи років компанія сконцентрує зусилля на мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей.

У лютому минулого року компанія-власник месенджера - Facebook - повідомила, що WhatsApp щомісяця використовують 1 млрд. Таким чином, WhatsApp перевершив за кількістю користувачів власний месенджер компанії Facebook, яким щомісяця користуються 800 млн осіб.

Нагадаємо, що WhatsApp messenger запустив функцію відеодзвінків.

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02 01 2017 18:41
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