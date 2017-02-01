WhatsApp з новго року не підтримуватиме застарілі пристрої
"WhatsApp перестане підтримувати роботу месенджера на мобільних пристроях зі старим програмним забезпеченням, оскільки вони не пропонують можливостей, які сприяють розвитку функцій у додатку", - йдеться в заяві компанії-розробника месенджера WhatsApp Inc, повідомляє BBC.
Впродовж наступних семи років компанія сконцентрує зусилля на мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей.
У лютому минулого року компанія-власник месенджера - Facebook - повідомила, що WhatsApp щомісяця використовують 1 млрд. Таким чином, WhatsApp перевершив за кількістю користувачів власний месенджер компанії Facebook, яким щомісяця користуються 800 млн осіб.
Нагадаємо, що WhatsApp messenger запустив функцію відеодзвінків.
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