WikiLeaks розкрив документи проекту ЦРУ для кібершпигунтсва

"Афіна", як і проект "Гера", розрахована на встановлення на комп'ютерах, які працюють на Windows, маяків і забезпечення можливості завантаження та скачування інформації

Портал WikiLeaks оприлюднив документи проекту Центрального розвідувального управління США "Афіна", призначеного для кібершпигунства.

"Афіна", як і проект "Гера", розрахована на встановлення на комп'ютерах, які працюють на Windows, маяків і забезпечення можливості завантаження та скачування інформації. Про це повідомляє прес-служба WikiLeaks.

Згідно з документами WikiLeaks, проект було розроблено ЦРУ спільно з Siege Technologies - компанією з кібербезпеки, що базується в Нью-Гемпширі, США.

На своєму веб-сайті Siege Technologies стверджує, що компанія "фокусується на використанні технології та методології кібервійни, розробляє прогностичні рішення з кібербезпеки для страхових, державних та інших цільових ринків".

Нагадаємо, в березні WikiLeaks опублікував першу частину пакету документів, які, як стверджується, є конфіденційними документами ЦРУ США і викривають масштабну хакерську програму відомства.

WikiLeaks виклав майже 9 тис. документів ЦРУ, це найбільший виток за всю історію.

Масив документів отримав назву Vault 7, по аналогії з постапокаліптичною грою FallOut, він містить дані про центр ЦРУ у Німеччині та глобальне стеження за користувачами смартфонів.

В оприлюднених документах розповідається про масштаби і напрямки глобальної секретної хакерської програми ЦРУ, її арсенал шкідливого програмного забезпечення і десятках загроз "нульового дня", які використовуються проти широкого кола продуктів американських і європейських виробників, зокрема, смартфонів iPhone від компанії Apple, Android від Google, Windows від Microsoft і навіть телевізорів Samsung, які, за даними WikiLeaks, перетворюють у таємні мікрофони.

В свою чергу, президент США Дональд Трамп був "вкрай стурбований" порушенням безпеки в ЦРУ, що призвело до розголошення секретної інформації на ресурсі WikiLeaks.