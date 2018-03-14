Wizz Air інвестує у київську базу $300 млн
Про це повідомила прес-служба Wizz Air на запит журналіста "Громадського".
"Після розширення українського флоту до трьох літаків в 2018 році, штат співробітників авіакомпанії у Києві нараховуватиме понад 100 людей", - йдеться у повідомленні.
При цьому в компанії посилаються на прайс-листи Airbus.
12 березня Wizz Air оголосила, що в 2018 році інвестує 2 мільярди доларів в 11 баз в 7 країнах, в тому числі в Україні. Цього року компанія отримає 21 новий літак, та розпочне польоти за 70 маршрутами, в тому числі 9 - в Україну.
Тепер на українському ринку Wizz Air пропонує 30 маршрутів до 11 країн з аеропортів Харкова, Львова та Києва.
Рейси виконують літаки угорської авіакомпанії. Українська "дочка" Wizz Air припинила польоти в квітні 2015 року.
У цьому році Wizz Air відновлює перельоти з Міжнародного аеропорту "Харків" по недавно оголошеним маршрутами в Дортмунд і Катовіце, а також розширює свою маршрутну мережу зі Львова в Дортмунд, Гданськ, Катовіце і Лондон. Крім того, на київську базу буде додано третій літак Airbus A320, завдяки якому рейси авіакомпанії з'єднають Київ з 21 лоукост напрямком в 10 країнах, з урахуванням нових напрямків в Таллінн і Лісабон.
Нагадаємо, що авіакомпанія-лоукост Wizz Air з 29 жовтня збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.
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