Wizz Air може перейти з "Жулян" до "Борисполя"
"Минуло 6 років (з початку співраці - ред.), і Wizz Air зараз веде з нами перемовни про те, що вони йдуть до "Бориспіль", - це заявив голова ради директорів аеропорту "Жуляни" Денис Костржевський, інформує Data.ua.
При цьому він не пояснив причину можливого повернення лоу-коста до "Борисполя".
Зараз бюджетник базує в Жулянах два літаки А320 і з квітня 2018 року планує збільшити флот до трьох одиниць.
Авіакомпанія експлуатує авіалайнери А320 і А321. Останні не можуть здійснювати рейси з повним комерційним завантаженням в Жуляни через обмеження смуги аеропорту.
Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запустив зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.
Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.
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