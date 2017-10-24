Wizz Air може перейти з "Жулян" до "Борисполя"

Wizz Air зараз веде з нами перемовни

Угорський лоукост Wizz Air може перейти з київського аеропорту "Жуляни" до "Борисполя", з яким він працював до 2011 року.

"Минуло 6 років (з початку співраці - ред.), і Wizz Air зараз веде з нами перемовни про те, що вони йдуть до "Бориспіль", - це заявив голова ради директорів аеропорту "Жуляни" Денис Костржевський, інформує Data.ua.

При цьому він не пояснив причину можливого повернення лоу-коста до "Борисполя".

Зараз бюджетник базує в Жулянах два літаки А320 і з квітня 2018 року планує збільшити флот до трьох одиниць.

Авіакомпанія експлуатує авіалайнери А320 і А321. Останні не можуть здійснювати рейси з повним комерційним завантаженням в Жуляни через обмеження смуги аеропорту.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запустив зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.

Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.