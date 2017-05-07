Wizz Air може ввести обов'язкову плату за ручну поклажу

Популярний у Європі лоукост-перевізник Wizz Air, який здійснює рейси і з України, має намір запровадити оплату за перевезення будь-якої ручної поклажі на борту літака.

Очікується, що вже з осені Wizz Air планує скасувати поділ ручної поклажі на малу та велику, а введе єдиний стандарт, інформує спеціалізоване видання fly4free.pl.

Щоб гарантовано взяти ручну поклажу на борт літака, пасажирам необхідно буде заплатити збір, який також включатиме пріоритетну посадку.

Водночас якщо пасажир не захоче платити новий збір, то його валізу в разі нестачі місця на борту може бути безкоштовно розміщено в багажному відсіку літака.

На сьогодні провезення малої ручної поклажі у літаках Wizz Air є безкоштовним.

Найімовірніше, що про нові правила угорський перевізник оголосить вже через два тижні, а запроваджені вони можуть бути з кінця жовтня, коли вступить в силу зимовий розклад польотів.

Нагадаємо, що угорський лоукост Wizz Air з 1 липня почав виконувати новий авіарейс Київ - Варшава.