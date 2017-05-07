Wizz Air може ввести обов'язкову плату за ручну поклажу
Очікується, що вже з осені Wizz Air планує скасувати поділ ручної поклажі на малу та велику, а введе єдиний стандарт, інформує спеціалізоване видання fly4free.pl.
Щоб гарантовано взяти ручну поклажу на борт літака, пасажирам необхідно буде заплатити збір, який також включатиме пріоритетну посадку.
Водночас якщо пасажир не захоче платити новий збір, то його валізу в разі нестачі місця на борту може бути безкоштовно розміщено в багажному відсіку літака.
На сьогодні провезення малої ручної поклажі у літаках Wizz Air є безкоштовним.
Найімовірніше, що про нові правила угорський перевізник оголосить вже через два тижні, а запроваджені вони можуть бути з кінця жовтня, коли вступить в силу зимовий розклад польотів.
Нагадаємо, що угорський лоукост Wizz Air з 1 липня почав виконувати новий авіарейс Київ - Варшава.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа