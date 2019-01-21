Wizz Air підняв ціни на багаж
Вартість WIZZ Priority (послуга пріоритетної посадки, яка дає можливість взяти з собою в салон два предмети ручної поклажі: 55 x 40 x 23 см і 40 х 30 х 20 см) тепер становить 5-17 євро, тоді ж як раніше - 5-15 євро, повідомляє Lowcostavia.com.ua.
За новий тип реєстрованого багажу вагою до 10 кг, який був введений в листопаді 2018 року, тепер доведеться викласти 9-27 євро, тоді ж як донедавна він коштував 7-12 євро. Ціна залежить від напрямку і дати подорожі.
Підняв перевізник вартість і за зареєстрований багаж вагою від 20 до 32 кг. Мінімальна ціна на такий багаж зросла з 19 до 23 євро, максимальна - 50-72 євро.
Якщо пасажир захоче докупити багаж в аеропорту, доведеться заплатити Wizz Air фіксовану ціну 55 євро за валізу до 20 кілограм і 120 євро - за 32 кг.
Зміни вже набули чинності.
Нагадаємо, у перші шість місяців 2019 року низка лоукостів планують запустити рейси з України у понад 20 європейських міст.
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