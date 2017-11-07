Wizz Air пропонує спецтариф потерпілим від конфлікту Ryanair і "Борисполя"

Угорський лоу-костер Wizz Air оголосив про нові спеціальні тарифи - від EUR15 євро для пасажирів, яких торкнулася ситуація зі скасуванням всіх рейсів найбільшої авіакомпанії Європи - лоу-коста Ryanair з України.

Пасажири, які мають квитки на скасовані рейси Ryanair між Києвом і Лондоном або Ейндховеном, а також - Львовом та Берліном або Вроцлавом, можуть забронювати рейси Wizz Air через його сайт або колл-центр авіакомпанії, інформує "Українська правда" з посиланням на прес-реліз перевізника.

Під час подорожі їм потрібно буде мати з собою оригінальне бронювання.

Зазначені тарифи діють на політ в одну сторону з урахуванням податків і обов'язкових зборів для подорожей до 30 листопада 2017 року, з урахуванням наявності місць.

Кількість квитків обмежена місткістю літака. Перебронювання має бути здійснено до 17 липня.

"Wizz Air запускає тарифи від EUR15 до EUR35, щоб мінімізувати незручності для пасажирів Ryanair, на яких вплинуло скасування рейсів цієї авіакомпанії. Wizz радить бронювати місця якомога швидше, оскільки пропозиція за спеціальними цінами буде доступна відповідно до наявності вільних місць", - відзначається в повідомленні.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.