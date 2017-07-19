Wizz Air скасує оплату за велику ручну поклажу

Угорська авіакомпанія Wizz Air впроваджує зміни, які стосуються розмірів та оплати за ручну поклажу на рейсах лоукоста.

Зараз на рейсах Wizz Air діє розмежування на "малу" та "велику" ручну поклажу. Малий предмет ручної поклажі розміром до 42х32х25 см можна взяти безкоштовно. Якщо ви хочете взяти великий предмет ручної поклажі 56х45х25 см (замість малого), то доведеться доплачувати.

Однак з 29 жовтня Wizz Air зробить велику ручну поклажу безкоштовною, інформує lowcostavia.

Угорський лоукост скасує розподіл на "малу" та "велику" ручну поклажу і запровадить один стандарт безкоштовної ручної поклажі розмірами до 55х40х23 см і вагою до 10 кг.

Пасажири, які купили квитки і оплатити перевезення ручної поклажі на рейсах після 29 жовтня, отримають відшкодування в розмірі 120% від сплаченої суми за перевезення ручної поклажі на свій WIZZ рахунок.

Разом з тим Wizz Air тепер не гарантує, що вашу безкоштовну ручну поклажу можна буде взяти з собою на борт. Щоб бути впевненим, що ви зможете взяти свою поклажу в салон, вам потрібно придбати квитки за дорожчим тарифом або оплатити послугу Wizz Priority (5-15 євро).

Пасажири, які купили найдешевші квитки мають погодитися з тим, що у разі, якщо у салоні буде мало місця на багаж, то перед посадкою в літак їх попросять віддати ручну поклажу у багажний відсік. Ця послуга є безкоштовною, свою ручну поклажу пасажири можуть отримати по прильоту на транспортній стрічці з реєстрованим багажем.

Нагадаємо, що раніше Wizz Air, який здійснює рейси і з України, мав намір запровадити оплату за перевезення будь-якої ручної поклажі на борту літака.