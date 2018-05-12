Wizz Air веде переговори з аеропортом "Бориспіль"
"Ми відкриті для нових пропозицій, тому проводимо переговори не тільки з "Борисполем", але й з іншими регіональними аеропортами", - заявив у коментарі Liga.net головний виконавчий директор Wizz Air Джозеф Вараді.
За його словами, наразі у аеропорту Київ (Жуляни), куди авіакомпанія виконує рейси, існують деякі обмежуючі розвиток Wizz Air чинники.
"Наприклад, короткі злітно-посадочні смуги. Ми поступово переоснащуємо наш флот новими літаками Airbus А321, які більші за Airbus А320. Сьогодні "Жуляни" здатні приймати тільки А320. Це питання потрібно буде вирішувати, тому керівництву потрібно буде інвестувати в аеропорт", - підкреслив Вараді.
Авіакомпанія Wizz Air є базовим перевізником для аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського і генерує для аеропорту від 40% до 50% пасажиропотоку і доходів, в залежності від пори року.
Нагадаємо, що Wizz Air розпочне літати новим авіарейсом з міжнародного аеропорту "Київ" до столиці Австрії Відня.
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