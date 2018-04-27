Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва до Німеччини та Австрії

Вартість квитків - 29,99 євро в одну сторону з урахуванням всіх податків та обов'язкових зборів

Угорський лоукостер Wizz Air відкриє три нові маршрути з Києва в країни Європи.

Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник гендиректора компанії Стівен Джонс на брифінгу, передає "РБК-Україна".

Наголошується, що польоти почнуться вже з липня 2018 року. 1 липня відкриються рейси з Києва до Німеччини - Берлін і Франкфурт (щодня).

28 жовтня літаки Wizz Air почнуть здійснювати польоти до Відня (Австрія). Це також щоденні рейси.

Вартість квитків - 29,99 євро в одну сторону з урахуванням всіх податків і обов'язкових зборів.

Крім того, авіакомпанія відновила графік польотів з Києва в Лісабон (Португалія) і Таллінн (Естонія). Обидва рейсу стартують з 21 червня. Вильоти будуть здійснюватися по вівторках, четвергах і суботах.

Нагадаємо, що цього року угорська авіакомпанія Wizz Air інвестує у київську базу $300 мільйонів завдяки розміщенню там третього літака Airbus A320.