Wizz Air запускає рейси з Києва до Копенгагена і Нюрнберга

Лоукостер вже запустив з 25 серпня перельоти за двома напрямками - у Люблін і Познань

Лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запускає зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.

Вже сьогодні, 25 серпня, угорський лоукостер відкриває з Києва напрямок у столицю Данії - Копенгаген. Завтра, 26 серпня, стартує рейс з Жулян в німецький аеропорт Франкфурт-Хан, а 27 серпня - у Нюрнберг в Німеччині, повідомляє Центр транспортних стратегій.

Запуск нових рейсів став можливим завдяки тому, що 24 серпня в Жуляни повинен був прибути другий літак Wizz Air, який авіакомпанія буде базувати в Україні.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air впроваджує зміни, які стосуються розмірів та оплати за ручну поклажу на рейсах лоукоста.