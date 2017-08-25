CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛоукостер Wizz Air 25-27 серпня запускає зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Wizz Air запускає рейси з Києва до Копенгагена і Нюрнберга
Лоукостер вже запустив з 25 серпня перельоти за двома напрямками - у Люблін і Познань
Фото: openlviv.net
Вже сьогодні, 25 серпня, угорський лоукостер відкриває з Києва напрямок у столицю Данії - Копенгаген. Завтра, 26 серпня, стартує рейс з Жулян в німецький аеропорт Франкфурт-Хан, а 27 серпня - у Нюрнберг в Німеччині, повідомляє Центр транспортних стратегій.
Запуск нових рейсів став можливим завдяки тому, що 24 серпня в Жуляни повинен був прибути другий літак Wizz Air, який авіакомпанія буде базувати в Україні.
Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air впроваджує зміни, які стосуються розмірів та оплати за ручну поклажу на рейсах лоукоста.
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25 08 2017 15:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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