Wizz Air запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну
Головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс розповів, що компанія додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту "Київ" (Жуляни) з квітня 2018 року, інформує "Економічна правда".
Протягом того ж місяця Wizz запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну, а також збільшить частоту рейсів на найпопулярніших напрямах - 11 додаткових рейсів в тиждень в рамках літнього розкладу з Києва у наступному році.
Рейси до Лісабону і Таллінну будуть відбуватися тричі на тиждень. Ціна квитків в португальському напрямку - від 1149 грн, в естонському - від 719 грн. Початок рейсів - 19 квітня 2018 року.
Кількість рейсів з Києва до Мюнхена Меммінгем збільшиться з 5 до 7 рейсів на тиждень; в Дортмунд - з 4 до 5; в Братиславу - з 4 до 5.
Також буде збільшено кількість рейсів в Кельн (з 3 до 5), Копенгаген (з 3 до 4), кіпрську Ларнаку (з 2 до 4) і Ганновер (з 2 до 4).
Повідомляється, що зазначені кроки приведуть до додаткових інвестицій в київську базу компанії в розмірі майже 300 млн доларів, а також до зростання кількості посадкових місць на більш, ніж 1,5 млн (+97% в порівнянні з попереднім роком).
Нагадаємо, 18 червня авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси за новим маршрутом з аеропорту "Львів" в аеропорт Берлін-Шенефельд (Німеччина). З квітня Wizz Air також літає зі Львову до Вроцлава.
Також угорський лоукост Wizz Air з 1 липня почав виконувати новий авіарейс Київ - Варшава.
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