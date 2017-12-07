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Wizz Air запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну

Кількість рейсів з Києва до Мюнхена Меммінгем збільшиться з 5 до 7 рейсів на тиждень
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про збільшення операційної діяльності в Україні у 2018 році та відкриття нових рейсів.
Wizz Air запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну Фото: avianews.com

Головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс розповів, що компанія додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту "Київ" (Жуляни) з квітня 2018 року, інформує "Економічна правда".

Протягом того ж місяця Wizz запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну, а також збільшить частоту рейсів на найпопулярніших напрямах - 11 додаткових рейсів в тиждень в рамках літнього розкладу з Києва у наступному році.

Рейси до Лісабону і Таллінну будуть відбуватися тричі на тиждень. Ціна квитків в португальському напрямку - від 1149 грн, в естонському - від 719 грн. Початок рейсів - 19 квітня 2018 року.

Кількість рейсів з Києва до Мюнхена Меммінгем збільшиться з 5 до 7 рейсів на тиждень; в Дортмунд - з 4 до 5; в Братиславу - з 4 до 5.

Також буде збільшено кількість рейсів в Кельн (з 3 до 5), Копенгаген (з 3 до 4), кіпрську Ларнаку (з 2 до 4) і Ганновер (з 2 до 4).

Повідомляється, що зазначені кроки приведуть до додаткових інвестицій в київську базу компанії в розмірі майже 300 млн доларів, а також до зростання кількості посадкових місць на більш, ніж 1,5 млн (+97% в порівнянні з попереднім роком).

Нагадаємо, 18 червня авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси за новим маршрутом з аеропорту "Львів" в аеропорт Берлін-Шенефельд (Німеччина). З квітня Wizz Air також літає зі Львову до Вроцлава.

Також угорський лоукост Wizz Air з 1 липня почав виконувати новий авіарейс Київ - Варшава.

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12 07 2017 16:37
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