Wizz Air запустить ще чотири маршрути з України
"Сьогодні ми раді надати ще більше можливостей і подорожей для наших українських пасажирів і оголосити про чотири нові рейси за низькими тарифами до Німеччини і Польщі", - заявила менеджер з комунікацій Wizz Air Соріна Ратц, пише "Укрінформ".
Згідно з повідомленням, 18 червня компанія почне виконувати перельоти за другим новим напрямком з львівського аеропорту в німецький Берлін-Шенефельд, а з серпня - запустить три нові рейси з Києва до Познані і Люблін в Польщі, а також у Франкфурт-Хан у Німеччині.
За даними прес-служби, пасажири, що планують відвідати ці країни, можуть вже зараз забронювати квитки на сайті перевізника за тарифами від 579 грн.
Таким чином, з урахуванням нових рейсів Wizz Air пропонує з українських аеропортів лоукост перельоти за 21 напрямком в 8 країн, зазначають в компанії.
До слова, сьогодні міністр інфраструктури Володимир Омелян підтвердив, що ірландська авіакомпанія Ryanair заходить на український ринок.
"Так, це Ryanair", - написав він у своєму Facebook, анонсуючи на 15 березня спільну прес-конференцію з комерційним директором авіакомпанії Девідом О'Браяном.
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air навесні відновить польоти зі Львова після дворічної перерви.
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