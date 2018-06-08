Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Wizz Air запустить з України нові рейси в Словаччину, Польщу і Литву

Нові маршрути відкриють для українських пасажирів можливості для подорожей за цінами від 299 грн
Wizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів "Львів" та "Харків" в міста Європи в жовтні 2018 року.
Wizz Air запустить з України нові рейси в Словаччину, Польщу і Литву Фото: openlviv.net

Оголошені рейси з України вже в жовтні з’єднають Львів із Вільнюсом і Братиславою, а Харків – із Гданськом та Вроцлавом, повідомляє "Європейська правда".

Як випливає з системи бронювання авіаперевізника, першими, з 28 жовтня, почнуть виконуватися рейси з Харкова до польських міст Вроцлав і Гданськ, повідомляє avianews.com.

Частота польотів за обома маршрутами становитиме двічі на тиждень у середу і неділю.

З Львова Wizz Air з 29 жовтня почне літати до Вільнюса, а з 30 жовтня - в Братиславу. На першому маршруті рейси будуть виконуватися двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю, на другому - три рази в тиждень у вівторок, четвер і суботу.

Додамо, лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовне перевезення ручної поклажі.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 14:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.