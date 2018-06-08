CУСПІЛЬСТВО НОВИНИWizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів "Львів" та "Харків" в міста Європи в жовтні 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Wizz Air запустить з України нові рейси в Словаччину, Польщу і Литву
Нові маршрути відкриють для українських пасажирів можливості для подорожей за цінами від 299 грн
Фото: openlviv.net
Оголошені рейси з України вже в жовтні з’єднають Львів із Вільнюсом і Братиславою, а Харків – із Гданськом та Вроцлавом, повідомляє "Європейська правда".
Як випливає з системи бронювання авіаперевізника, першими, з 28 жовтня, почнуть виконуватися рейси з Харкова до польських міст Вроцлав і Гданськ, повідомляє avianews.com.
Частота польотів за обома маршрутами становитиме двічі на тиждень у середу і неділю.
З Львова Wizz Air з 29 жовтня почне літати до Вільнюса, а з 30 жовтня - в Братиславу. На першому маршруті рейси будуть виконуватися двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю, на другому - три рази в тиждень у вівторок, четвер і суботу.
Додамо, лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовне перевезення ручної поклажі.
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06 08 2018 14:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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